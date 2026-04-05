İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye mektup göndererek saldırılara tepki gösterdi.

Arakçi mektubunda, ABD ve İsrail’in özellikle IAEA denetimindeki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne yönelik saldırılarının, tüm bölge için ciddi bir radyoaktif kirlilik tehlikesi yarattığını vurguladı:

“Bu yasa dışı saldırılar, tüm bölgeyi ciddi insani ve çevresel sonuçları olan radyoaktif kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır ve cezasız kalmamalıdır.”

Son 9 Ayda Yedi Saldırı Hedefi

Arakçi, son 9 ayda ABD ve İsrail tarafından ülkesine iki kez savaş dayatıldığını ve 28 Şubat’tan bu yana nükleer tesislerinin toplam 7 kez saldırı hedefi olduğunu hatırlattı.

BMGK ve IAEA’nın saldırılara karşı etkili önlem almadığını, hatta kınama açıklaması yapmadığını belirten Arakçi, bu eylemsizliğin saldırganları daha da cesaretlendirdiğini kaydetti.

IAEA Başkanı Grossi’ye Eleştiri

Arakçi, IAEA Başkanı Rafael Grossi’yi de eleştirerek, Grossi’nin mart ayında yaptığı bir röportajda İran’ın barışçıl nükleer programına dair gizli denetim bilgilerini ifşa ettiğini öne sürdü:

“Bu tür bilgilerin düşman taraflarca kötüye kullanılması, koruma altındaki nükleer tesislerimize yönelik daha fazla saldırıyı kolaylaştırabilir.”

Arakçi, IAEA’yı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.