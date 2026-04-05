Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, gece ve şafak vakti Sur kenti ve çevresindeki beldelere yönelik şiddetli hava saldırıları düzenledi. İlk belirlemelere göre, Sur’a bağlı Sıddıkin beldesi hedef alındı ve 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Diğer Beldeler de Saldırının Hedefi Oldu

Gece saatlerinde gerçekleşen saldırılar kapsamında Kefr Dunin, Batuliye, Şehabiye, Ayn Baal, Kafra ve Vadi el-Huceyr beldeleri de İsrail uçakları tarafından vuruldu. Bölgede meydana gelen hasar ve olası diğer can kayıplarına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Bölgedeki Gerilim Devam Ediyor

Saldırılar, Lübnan’ın güneyinde ve Sur kentinde gerilimi artırdı. Uluslararası gözlemciler, bölgede tırmanan şiddetin yol açabileceği insani kriz konusunda uyarıda bulunuyor.