Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Burhan’ın sözlerini sert şekilde eleştirdi:

“Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan, çirkin ve kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin haklılığını gösteriyor. Süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.”

Ünlü şarkıcı, kadın bedeni üzerinden yapılan tartışmalara karşı hukuki adımların başlatıldığını ve sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Sinan Burhan Ne Demişti?

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Hadise’nin sahne kostümünü eleştirerek, sosyal medya paylaşımında şunları yazmıştı:

“Hadise, p.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış… Bunun adı sanat mıdır?”

Burhan, paylaşımında Türk kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini örnek göstererek eleştirisini sürdürdü: Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Yaşar Kemal, Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Özhan gibi sanatçıların topluma kalıcı değerler kattığını belirterek, “Eğer Hadise sanatçıysa bu isimler ne?” dedi.

“Gençler Zehirleniyor” Tepkisi

Burhan, söz konusu görüntüleri paylaşanlara da seslenerek eleştirisini şöyle sürdürdü: “Bu videoyu neden yayınlıyorsun diyenlere sesleniyorum. Siz gözünüzü kapatsanız da gençler zehirleniyor. Üstünü örterek geçemezsiniz. Artık yeter demelisiniz.”