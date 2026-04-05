Kaza, gece saatlerinde Korkuteli’ne bağlı Sülekler Mahallesi’nde yaşandı. Ramazan Uysal yönetimindeki 09 NC 159 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Abdullah Çelik ile Kemal Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ramazan Uysal ile Ömer Mert Sökmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Antalya merkeze sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.