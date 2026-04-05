ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Onları kötü ve akılsızca yöneten İran’ın birçok askeri lideri, diğer pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu büyük saldırıyla ortadan kaldırıldı.”

Trump’ın açıklaması, bölgede gerilimin artabileceğine dair uluslararası gözlemciler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Saldırının Hedefi: İran’ın Askeri Liderleri

Trump, söz konusu saldırının amacını net bir şekilde dile getirerek, operasyonun İran’daki askeri liderleri hedef aldığını belirtti.