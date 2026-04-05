İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin eskort siteleri aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınları müşterilerle buluşturduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul’da Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beyoğlu ilçeleri ile İzmir’de toplam 23 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 13 şebeke üyesi ile birlikte fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 6 kadın da yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 30 sim kart, müşterilere ait numaraların bulunduğu 2 ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadınlardan birinin sınır dışı edildiği, diğerlerinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.