Kars Valiliği koordinasyonunda; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri uzman eğitmenler eşliğinde Alp disiplini eğitimi aldı. Hem teorik hem de pratik derslerle kayak sporuna ilk adımlarını atan öğrenciler, Sarıkamış’ın eşsiz doğasında sporla tanışma fırsatı buldu.

Geçen yıl başlatılan ve 2025-2026 kayak sezonunda da devam eden proje kapsamında, Kars merkez ve 7 ilçeden seçilen öğrenciler gruplar halinde iki gün süren yoğun eğitim programlarına katıldı. Sezonun kapanışı ise Akyaka ilçesinden gelen 40 öğrencinin eğitimlerini tamamlamasıyla gerçekleştirildi.

Kapanış programında konuşan Ziya Polat, proje sayesinde daha önce Sarıkamış’ı görmeyen ve kayak yapma imkânı bulamayan çocukların bu fırsata eriştiğini belirtti. Polat, “Kars’ın çocukları Kars’ın nimetlerinden faydalanacak demiştik. Şu ana kadar 2 bine yakın çocuğumuzu misafir ettik. Sarıkamış’ı gördüler, kayak yapmayı öğrendiler. Projemiz önümüzdeki yıl da devam edecek” dedi.

Projeye katılan öğrenciler de yaşadıkları heyecanı dile getirdi. Akyaka’dan gelen Öykü Sudenaz Nar, kayak yapmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirterek bu spora devam etmek istediğini söyledi. İlk kez Sarıkamış’a gelen Elif Tiktaş kayak yapmayı çok sevdiğini ifade ederken, İbrahim Arımaz ise tüm çocuklara bu sporu tavsiye etti.

“Karın Yıldızları Sarıkamış’ta” projesi, çocukların spora yönlendirilmesi ve bölgenin kış turizmi potansiyelinin tanıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.