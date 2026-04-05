Sosyal medyanın etkisiyle kusursuz bir görünüme sahip olma isteği, diş estetiği uygulamalarına olan ilgiyi artırıyor. Ancak bilinçsizce kullanılan internet ve tezgah altı ürünler, estetik arayışını ciddi bir ağız sağlığı sorununa dönüştürebiliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Ceyda Sarı, “Kontrolsüz kullanılan beyazlatıcılar diş minesinde geri dönüşü olmayan aşınmalara yol açıyor” diyerek uyarıda bulundu.

Kontrolsüz Ürünler Dişleri Aşındırabilir

Daha beyaz diş isteyen hastaların çoğu, tezgah altı ürünlere yöneliyor. Dt. Sarı, “Bu ürünler kontrolsüz kullanıldığında dişlerde ciddi aşınmalar oluşabiliyor. Bazı durumlarda diş minesindeki kayıp o kadar fazla oluyor ki geri yerine koymak mümkün olmuyor. Sadece restoratif tedavilerle durumu hafifletmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyazlatıcı Toz ve Kalemlerde Dikkat

Dt. Sarı, tüm beyazlatıcı ürünlerin zararlı olmadığını ancak bazı ürünlerin ciddi risk taşıdığını belirtti:

Riskli ürünler: Diş beyazlatma kalemleri, stripler, aşındırıcı diş tozları

Diş beyazlatma kalemleri, stripler, aşındırıcı diş tozları Kontrollü kullanılabilecek: Beyazlatıcı diş macunları

“Kalem, strip ve aşındırıcı tozlar diş minesine geri dönüşü olmayan hasar verebiliyor” uyarısında bulundu.

En Güvenli Yöntem: Hekim Kontrolü

Sağlıklı bir diş beyazlatmanın sadece diş hekimi kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Dt. Sarı, “Her diş beyazlatmaya uygun değildir. Çatlaklar, aşınmalar veya diş eti çekilmeleri varsa beyazlatma sonrası hassasiyet oluşabilir. Bu nedenle işlem öncesi detaylı muayene şarttır” dedi.

Beyazlatma İşlemi Sık Yapılmamalı

Dt. Sarı, sağlıklı dişlerde beyazlatmanın 2-3 yılda bir yapılabileceğini belirtti. İşlem sonrası bakımın önemine de dikkat çekerek, “Çay, kahve ve renklendirici gıdaların tüketimi azaltılmalı. Doğru bakım ile beyazlık yaklaşık 5 yıl korunabilir” dedi.