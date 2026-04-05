“Masumiyet Müzesi” ile dikkat çeken genç yıldız Eylül Lize Kandemir, yeni yayın döneminde “Başkalarının Hayatı”dizisiyle ekranlara dönüyor. Genç oyuncu, daha önce çalıştığı Ay Yapım ile yeniden el sıkıştı. Yeni projede Kandemir, dizinin başrolünü üstlenecek.

Üniversiteli Hülya Karakterini Canlandıracak

Dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci, senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt üstleniyor. Uyarlama bir proje olan dizide Eylül Lize Kandemir, gecekondu semtinde annesi ve ablasıyla yaşayan üniversiteli Hülya karakterine hayat verecek. Yarı burslu olarak kazandığı üniversitedeki hayatını ve günlük mücadelelerini ekranlara taşıyacak.

“Başkalarının Hayatı” İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Genç oyuncunun yeni dizisi, ana akım yayın döneminde izleyiciyle buluşacak. Eylül Lize Kandemir’in performansı ve Hülya karakterinin hikâyesi şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.