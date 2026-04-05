Nallıhan ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi’nde bulunan mesire alanına ulaşımı sağlayan yollarda sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Yapılan düzenlemeyle özellikle turizm açısından önemli olan bölgeye erişim daha konforlu hale getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Yol Asfalt Şefi Bülent Akkaya, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada ilçe merkezindeki mahalle yollarının asfalt seriminin tamamlandığını belirtti.

Kayıkbaşı Mesire Alanı’na ulaşım kolaylaşıyor

Akkaya, Ertunç Güngör’ün talimatları doğrultusunda Sarıyar Mahallesi için önemli bir turizm noktası olan Kayıkbaşı mesire alanında çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Sarıyar girişinden itibaren kullanılan tüm yolları sıcak asfaltla yenilemeye başladık. Bu sayede hem ilçe turizmine katkı sağlıyoruz hem de vatandaşların bölgeye daha rahat ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Turizme katkı hedefleniyor

Yapılan asfalt çalışmalarıyla birlikte Sarıyar Kayıkbaşı mesire alanına ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanırken, bölgenin turizm potansiyelinin de artırılması hedefleniyor.