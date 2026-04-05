Taksim’de, İstiklal Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi ile bir kişi arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Sokakta devam eden tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartışma AVM’de başladı, sokakta büyüdü

Olay, 26 Mart Perşembe günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu’ndaki bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’ye gelen Mahmut G. (37) ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş.’nin olay yerine gelmesiyle gerginlik yeniden tırmandı. Güvenlik görevlisi ile Fatma Ş. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahmut G.’nin de dahil olmasıyla büyüyen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Vatandaşlar ayırdı, o anlar kamerada

Sokakta devam eden kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan arbede ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatılırken, ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.