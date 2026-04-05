ABD Başkanı Donald Trump, İran hava sahasında düşürülen F-15 savaş uçağı’nda görevli bir askerin, ABD güçleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonla kurtarıldığını açıkladı.

Trump, çok sayıda hava unsurunun katıldığı operasyonun koordineli şekilde yürütüldüğünü belirterek, askerin güvenli biçimde tahliye edildiğini ifade etti.

“Yaralı ama durumu iyi”

Kurtarılan askerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Trump, personelin yaralı olduğunu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydeden ABD Başkanı, operasyonun başarıyla tamamlandığını vurguladı.