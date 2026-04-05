Etimesgut Belediyesi, kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandıracak Yunus Emre Kültür Merkezi’ni görkemli bir açılışla hizmete sunuyor. Merkezin açılışı, dünya tiyatrosunun önemli eserlerinden Bir Halk Düşmanı adlı oyunun prömiyeriyle gerçekleştirilecek.

Açılış ve Prömiyer Tarihi

Yeni kültür merkezinin açılışı 7 Nisan Salı günü saat 19.00’da, tiyatro oyununun prömiyeri ise saat 20.00’desahnelenecek. Açılış programı, sanatseverleri bir araya getirecek özel bir etkinlikle taçlandırılacak.

Dünya Klasiği Sahneye Taşınıyor

Norveçli yazar Henrik Ibsen’in kaleme aldığı “Bir Halk Düşmanı”, toplumsal eleştirileri ve güçlü anlatımıyla tiyatro dünyasının en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Oyun, açılış gecesinde sanatseverlerle buluşarak merkezin sanat vizyonuna güçlü bir başlangıç yapacak.

Başkan Beşikçioğlu’ndan Davet

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tüm vatandaşları açılış programına davet ederek kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Katılım Detayları ve Adres

Etkinlik, Eryaman 2. Etap Şehit Osman Avcı Mahallesi 64. Sokak No:8 Etimesgut adresinde gerçekleştirilecek.

Davetiyeler 5-6 Nisan tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında dağıtılacak

dağıtılacak Davetiyeler sınırlı sayıda (70 adet) olup kişi başı 1 davetiye verilecek

Kültür-Sanatın Yeni Adresi

Yunus Emre Kültür Merkezi, tiyatrodan konsere, çeşitli sahne sanatlarından kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede Başkentlilere hizmet vermeyi hedefliyor. Açılışla birlikte Etimesgut’un sanat hayatında yeni bir dönem başlayacak.