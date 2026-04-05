Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi temaslarını sürdürüyor. Özel’in, yarın saat 12.00’de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) genel merkezine bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Ziyaret kapsamında Özgür Özel’in, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede, güncel siyasi gelişmeler başta olmak üzere, Meclis gündemi ve partiler arası diyalog sürecinin ele alınacağı değerlendiriliyor. Ziyaretin, muhalefet cephesindeki temasların artırılması açısından da dikkat çekici olduğu yorumlanıyor.

Öte yandan söz konusu buluşmanın ardından herhangi bir ortak açıklama yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.