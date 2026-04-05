Ankara ile Bolu arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu’nda yürütülen yol çalışması, trafikte ciddi aksamalara yol açtı. Çalışmanın sürdüğü bölgede araç yoğunluğu hızla artarken, sürücüler uzun süre ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle hafta sonu hareketliliğinin de etkisiyle trafik zaman zaman tamamen durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda, sürücüler alternatif güzergâhlara yönelmeye başladı.

Yetkililer, yol çalışmasının devam ettiği güzergâhta sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerektiğini hatırlatırken, yoğunluğun bir süre daha devam edebileceği belirtiliyor.