Sonsöz Gazetesi yazarı Güner Dinçaslan, edebiyat dünyasında dikkat çeken üretkenliğini yeni eserleriyle sürdürüyor. Yazarın Son Saat adlı kitabı okuyucuyla buluşurken, Kurtuluş Savaşı’nda kadınların mücadelesini konu alan Bacıerenler ise Mayıs ayında yayımlanmaya hazırlanıyor. Daha önce kaleme aldığı Kızılcagün ile de tarihsel anlatımı farklı bir bakış açısıyla ele alan Dinçaslan, eserleriyle geniş bir okur kitlesinin ilgisini çekiyor.

Kurtuluş mücadelesine kadın bakışı: “Bacıerenler” geliyor

Dinçaslan’ın merakla beklenen yeni kitabı Bacıerenler, Mayıs ayında yayımlanacak. Eserin, Kurtuluş Savaşı döneminde kadınların rolünü, mücadelesini ve görünmeyen kahramanlıklarını konu aldığı öğrenildi. Tarihin gölgede kalmış kadın figürlerini merkeze alan kitap, şimdiden edebiyat dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Sonsöz Gazetesi Muhabiri Şevval Ateş'e konuşan, Yazar Güner Dinçaslan'ın yeni çıkan "Son Saat" isimli kitabı için satırbaşları şöyle: "Tarihi romanlar bölümünün, “benim kitaplarımın şahı, göz bebeğim” dediğim dört tarihi romanın son noktasıdır; birincisi Sakarya Savaşı Zafer, ikincisi Büyük Taarruz, üçüncüsü Kızılca Gün ve Mustafa Kemal’in hayatını anlatan biyografi romanıyla, “yazılmazsa olmaz” dediğim bir sürecin tamamlayıcı finalidir; yani bu tarihi romanların son bulduğu, taçlandığı bir roman olarak konumlanır ve ismi Sonsal olan bu eser, Atatürk’ün biyografi romanı ve diğer eserlerde olduğu gibi Sakarya Savaşı gibi üzerine neredeyse hiç roman yazılmamış bir alanda kaleme alınmıştır." şeklinde konuştu.

"Dört yürekli insan"

Dinçaslan, Sakarya Savaşı’nın 100. yıl anısına dört kişilik bir ekip olarak yola çıktıklarını, kendilerini “dört yürekli insan” olarak tanımladıklarını, Sakarya Savaşı’nın romanının olmadığını fark ettiklerinde bunun kendilerini hem üzdüğünü hem de motive ettiğini ve bu eseri 100. yıl anısına bir armağan olarak kaleme aldıklarını vurguladı.

Güner Dinçaslan Kimdir?

Güner Dinçaslan, gazeteci ve yazar kimliğiyle tanınan bir isimdir. Sonsöz Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Yazılarında güncel olaylar, tarihsel süreçler ve toplumsal meseleleri ele alan Dinçaslan, edebiyat alanında da roman ve araştırma türünde eserler üretmektedir.

Son Saat, Kızılcagün ve Bacıerenler adlı çalışmalarıyla dikkat çeken yazar, özellikle tarihsel olayları insan hikâyeleriyle birleştiren anlatım tarzıyla öne çıkmaktadır.