Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Gülben Ergen’in evine gitti.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ergen, şu ifadeleri kullandı:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım.”

Fatmanur Çelik ve Kızı İstanbul Zeytinburnu’nda Ölü Bulundu

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler, İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulundu.

İddiaya göre Fatmanur Çelik, çocuk yaşta A.Ş. adlı kişi tarafından istismara uğradı ve daha sonra zorla evlendirildi. Çelik’in kızı Hifa İkra Şengüler’in de aynı kişi tarafından istismara maruz kaldığı öne sürüldü.

Çelik, daha önce İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutmuş ve kamuoyundan destek istemişti. Fatmanur Çelik’in “Başıma bir şey gelirse intihar etti demeyin” sözleri, yaşanan gelişmelerle yeniden gündeme geldi.