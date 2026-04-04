Başkent Üniversitesi, Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi (Institut Français) iş birliğiyle, Türkiye’nin önde gelen gastronomi akademileri arasında gösterilen Thermopolium Gastronomi Akademisi’nde anlamlı bir gastro-diplomasi etkinliği gerçekleştirildi

“Makaron Atölyesi” temasıyla düzenlenen etkinliğe; Fransa, Mısır, Bulgaristan, Belçika, Yunanistan, Lüksemburg ve Moldova büyükelçileri ile Uruguay Büyükelçiliği Maslahatgüzarı katıldı.

Başkent Üniversitesi'nde ilk kez konuşma dilinin tamamen Fransızca olduğu bir etkinliğe ev sahipliği yapılması bakımından da büyük önem taşıyan programda, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş, bir önceki Rektör Prof. Dr. Ali Haberal ve üniversite yönetimi de hazır bulundu.

Program kapsamında konuk büyükelçilere Başkent Üniversitesi'nin tanıtımı yapılırken, üniversitedeki Fransızca dil eğitimi ve Fransa’nın önde gelen eğitim kurumlarından Ecole FERRANDI Paris ile geliştirilen iş birlikleri akademisyenler tarafından aktarıldı.

USTA CERRAH MUTFAKTA

Etkinliğin en renkli ve akıllarda kalan anları ise Makaron Atölyesi'nde yaşandı. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Şefi Julien Mouliers'in konuk büyükelçilere eşlik ettiği atölye çalışmasında, büyükelçiler kendi ülkelerine özgü unsurları yansıtan makaronlar hazırladı.

Atölye çalışmalarına bizzat katılan Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyaca ünlü bir cerrah olmasının yanı sıra hamur işlerindeki ustalığı ve "fırıncı" kimliğiyle de dikkat çekti. Mutfakta konuk büyükelçilere bizzat sunum yapan Haberal, sergilediği performansla adeta "Böbrek de takarım, pide ve makaron da yaparım" mesajı vererek elçileri hayrete düşürdü.

BÜYÜKELÇİLER HAYARAN KALDI

Thermopolium Gastronomi Akademisi'ne ve Başkent Üniversitesi'nin tüm kurumlarına hayran kalan yabancı büyükelçiler, Prof. Dr. Mehmet Haberal’a övgüler yağdırdı. Büyükelçiler, duygularını şu çarpıcı sözlerle ifade ettiler:

"Prof. Dr. Haberal, dünyanın ayakta alkışladığı müthiş bir Türk bilim insanı. Türkiye'de organ nakli ve bağışı konusundaki gelişmelerin temelinde Haberal Hoca vardır ve kendisi birçok alanda dünya bilim otoritelerine örnek olmuştur. Haberal Hoca'nın dünya genelindeki başarıları sadece onun değil, dünyanın da gururudur. Onun vizyonu, Türkiye'nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir."

MAKARONLARI TATTILAR

Etkinliğin kapanış bölümünde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler ile atölye çalışmasında yapılan makaronların tadımı gerçekleştirildi.

Programın sonunda Bulgaristan, Mısır ve Belçika büyükelçileri birer teşekkür konuşması yaparken, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş de konuklara hitaben bir kapanış konuşması gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca; Fransa Büyükelçisi'ne, Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland'a, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Şefi Julien Mouliers'e ve programa katılan tüm büyükelçilere Başkent Üniversitesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.