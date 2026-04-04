Ekipler, mevsimsel program doğrultusunda cadde, sokak ve yeşil alanlarda ağaçların bakımını sürdürerek hem bitkilerin sağlıklı gelişimini destekliyor hem de kent estetiğine katkı sunuyor.

Mahallelerde Yoğun Çalışma

Yürütülen çalışmalar kapsamında Şahintepe Mahallesi 676. Sokak ile Saimekadın Mahallesi Görgülü Sokak’ta bulunan ağaçların budama işlemleri tamamlandı. Budama sonrası ortaya çıkan dallar toplanarak alan temizliği sağlandı.

Öte yandan Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi üzerinde bulunan güller de mevsime uygun şekilde budandı. Güllerin daha sağlıklı büyümesi ve daha estetik bir görünüm kazanması amacıyla yapılan çalışmalara ot temizliği de eşlik etti.

Hem Çevre Hem Güvenlik İçin

Belediye ekipleri tarafından yapılan budama işlemleriyle kurumuş ve hastalıklı dallar temizlenerek ağaçların gelişimi destekleniyor. Aynı zamanda cadde ve sokaklarda risk oluşturabilecek dalların alınmasıyla çevre güvenliği de sağlanıyor.

Planlı şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında budama sırasında elde edilen kalın odunlar ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak verilirken, ince dallar geri dönüşüm sürecine kazandırılarak gübreye dönüştürülüyor. Böylece hem doğaya katkı sağlanıyor hem de kaynaklar verimli şekilde değerlendiriliyor.

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alanların bakım ve düzenleme çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdürmeye devam edecek.