Kızını ziyaret etmek üzere otobüse binen bir kadın, evde kimse olmadığı için yanında taşıdığı çantayı araçtan inerken unuttu. Durumu fark eden oğlu Abdulvahap Özkan, belediye yetkilileriyle iletişime geçerek yardım istedi.

Hareket memuru Şerafettin Şengür’ün bilgilendirmesi üzerine otobüs şoförü Mehmet Can Orhan, aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede koltukta unutulan çanta bulunarak güvenli şekilde muhafaza altına alındı.

İçerisinde yüksek miktarda altın ve para olduğu belirlenen çanta, daha sonra belediyeye gelen Abdulvahap Özkan’a teslim edildi.

Çantayı teslim alan Özkan, annesinin altınları güvenlik amacıyla yanında taşıdığını belirterek, “Fark edince hemen yetkililere ulaştık. Kısa sürede bulunması bizi çok sevindirdi. Bu birikim için çok emek verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Otobüs şoförü Mehmet Can Orhan ise durumu öğrenir öğrenmez aracı kontrol ettiğini belirterek, “İçinde değerli eşyalar vardı. Belediyemiz kayıp eşyalar konusunda bizi düzenli olarak bilgilendiriyor. Emaneti sahibine ulaştırdığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Hareket memuru Şerafettin Şengür de kayıp eşyalar konusunda hassas davrandıklarını vurgulayarak, bulunan tüm eşyaların kayıt altına alındığını ve sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.