Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra yeni projesi merakla beklenen Doğukan Güngör’ün ekranlara dönüş yapacağı yapım belli oldu.

Kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan “Haysiyet” dizisiyle anlaşma sağladı. Başlangıçta kış sezonunda yayınlanması planlanan dizi, daha sonra yeni sezona ertelendi. Projenin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturacak.

Modern bir “Yaprak Dökümü” hikâyesi

Süreç Film imzası taşıyan dizinin senaryo ve hikâyesi Mustafa Becit tarafından kaleme alındı. “Haysiyet”, modern bir Yaprak Dökümü hikâyesi olarak izleyiciyle buluşacak.

Dizide Mehmet ve Simay karakterlerinin aşkı üzerinden aile ilişkileri ve toplumsal değişim temaları işlenecek.

Öte yandan Doğukan Güngör’ün dizideki partneri için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.