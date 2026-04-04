Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Akgül, müvekkili A.E. adına nafaka artırım talebiyle Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Yargılama sürecinde M.K.’nin Akgül’e yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, davanın A.E. lehine sonuçlanmasının ardından bu eylemlerin devam ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Akgül, meslektaşı Vural Çetin aracılığıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Sanık hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret” suçundan dava açıldı.

Yargılama sonucunda mahkeme, sanık M.K.’yi “kamu görevlisine hakaret” suçundan önce 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 aya düşürdü. Hakim, sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığını belirterek hükmün ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan, Akgül’ün şikayetleri doğrultusunda sanık hakkında birden fazla davanın sürdüğü öğrenildi.

Kararın ardından açıklama yapan Hüseyin Akgül, müvekkili adına açtıkları davalar sonrası sanığın kendisini hedef aldığını belirterek, “Hakaret ve tehdit içerikli mesajlar aldıktan sonra yasal yollara başvurdum. Mahkeme de yapılan şikayet üzerine sanık hakkında gerekli cezayı verdi” dedi. Akgül ayrıca hem müvekkili hem de kendisi adına ayrı ayrı uzaklaştırma kararları aldırdıklarını ifade etti.

Akgül’ün avukatı Vural Çetin ise avukatların davalarda taraf olmadığını vurgulayarak, meslektaşlarının görevlerini yerine getirirken hedef haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çetin, avukatlara yönelik suçların kamu görevlisine karşı işlenen suç kapsamında değerlendirilerek daha ağır yaptırımlarla karşılık bulduğunu belirtti.