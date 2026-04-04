Çocuk gelişimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kangal, etkinlikte ailelere çocuklara kazandırılması gereken alışkanlıkları bilimsel veriler eşliğinde aktardı. Günlük yaşamdan örneklerle konuyu sade bir dille anlatan Kangal, özellikle kitap okuma alışkanlığı, ekran süresinin kontrolü ve ebeveynlerin bu süreçte üstlenmesi gereken roller üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Söyleşi boyunca katılımcılarla etkileşimli bir iletişim kuran Kangal, yönelttiği sorularla dinleyicileri sürece dahil etti. Ailelerin sık karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri sunan Kangal, ebeveynlerin deneyimlerini paylaşmasına da imkan tanıdı.

Programın sonunda okurları için kitaplarını imzalayan Kangal, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, Çankayalıların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı.