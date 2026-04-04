Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya’nın Elmalı ilçesinde yapımı uzun süredir gündemde olan Türkmentepe Barajı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Aliye Coşar, Elmalı İlçe Başkanı

Yakup Coşkun, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU BARAJ TEK KURTULUŞ YOLU”

Açıklamasında Türkmentepe Barajı’nın Elmalı Ovası için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kaya, projenin yıllardır gündemde olmasına rağmen hayata geçirilmemesine tepki gösterdi. Kaya, “Bu baraj, Elmalı Ovası için bir proje değil, adeta tek kurtuluş yoludur” ifadelerini kullandı.

KURAKLIK VE MALİYET BASKISI ARTIYOR

Bölgede etkisini artıran kuraklığa dikkat çeken Kaya, yer altı su kaynaklarının hızla tükendiğini ve üreticilerin ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için acil adım atılması gerektiğini vurguladı.

20 KÖYE CAN SUYU OLACAK

Türkmentepe Barajı’nın tamamlanması halinde yaklaşık yirmiye yakın köye tarımsal sulama suyu sağlanabileceğini belirten Kaya, kapalı sistem sulama sayesinde hem verimliliğin artacağını hem de yer altı su kaynaklarının korunacağını ifade etti.

MEVCUT BARAJ YETERSİZ KALIYOR

Mevcut Çayboğazı Barajı’nın Elmalı Ovası’nın yalnızca belirli bölgelerine hizmet verdiğini dile getiren Kaya, birçok mahallenin hâlâ yeterli suya erişemediğini söyledi.

SEL VE TAŞKIN RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Barajın yalnızca sulama açısından değil, aynı zamanda sel ve taşkın risklerinin azaltılması bakımından da önemli olduğuna işaret eden

Kaya, son yağışların bu ihtiyacı bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

“ELMALI ARTIK SÖZ DEĞİL, İCRAAT BEKLİYOR”

Açıklamasının sonunda hükümete çağrıda bulunan Kaya, “Elmalı artık söz değil, icraat bekliyor. Türkmentepe Barajı bir an önce yapılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.