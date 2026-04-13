Ankara’da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kızılca Göleti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla yeniden suya kavuştu.

Belediyenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Çubuk ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde bulunan gölette kapsamlı bir yenileme sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, yağışların azalması, artan buharlaşma ve göleti besleyen kanalın işlevini yitirmesi nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında göletin su ihtiyacı, Azman Deresi’nden sağlanan takviye ile karşılandı. Gerçekleştirilen müdahalenin ardından Kızılca Göleti’nin doluluk oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Bölge için hem tarımsal faaliyetler hem de doğal yaşam açısından büyük önem taşıyan göletin yeniden canlandırılması, mahalle sakinleri tarafından da olumlu karşılandı. Yetkililer, sürdürülebilir su yönetimi kapsamında benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.