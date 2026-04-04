Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde gerçekleşti. Ankara-Kızılcahamam seferini yapan otobüsün, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarptığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.