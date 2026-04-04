Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç örgütü kurma, rüşvet, kara para aklama ve imar kirliliği” soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 31 Mart’ta Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı, yurt dışında olduğu belirtilen 2 iş insanı hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadelerin alınması gece boyunca sürdü. Yaklaşık 14 saat süren işlemlerin ardından şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Şüphelilerden Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Bozbey ve diğer şüpheliler hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.

15,9 milyar liralık haksız kazanç iddiası

Soruşturma dosyasında, Nilüfer ilçesinde belediye yöneticilerinin inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaptığı ve bu yolla yaklaşık 15 milyar 951 milyon 309 bin TL haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.

Şirketlere kayyım atandı

Şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmazın tespit edildiği soruşturmada, 51 ikamet, 23 şirket, 36 araç ve 213 gayrimenkule yönelik işlem yapıldı. Mustafa Bozbey ve ailesine ait olduğu belirtilen 7 şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım atandığı öğrenildi.

Öte yandan, Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı’na (NİLVAK) ise bağlı bulunduğu kurum nedeniyle kayyım atanamadığı belirtildi.

Adliye önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, bina önünde toplanan partililer sloganlar attı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı süreçte şüpheliler otoparktan adliyeye alındı.

Soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey için tutuklama talep edilirken, diğer şüphelilerle ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.