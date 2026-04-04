Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi’nin gelenekselleşen “Yüz Yüze Söyleşileri” etkinliği, bu ay iş dünyasının küresel sahnedeki en güçlü temsilcilerinden biri olan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİAD Onursal Üyesi Ebru Özdemir’i ağırladı.

TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen ve açılış konuşmasını Başkanvekili Mert Terzioğlu’nun yaptığı söyleşide Özdemir; aile şirketinden inşaat sektöründe küresel oyunculuğa uzanan 50 yıllık yolculuğu, uluslararası iş deneyimlerini ve yeni nesil liderlik şifrelerini paylaştı.

TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, “Günümüz dünyasında liderlik; yalnızca büyük bütçeleri yönetmek değil; aynı zamanda insana, topluma, sanata ve geleceğe değer katabilmekle anlam kazanıyor. Ebru Özdemir; mühendislik disiplinini stratejik akılla, kurumsal gücü sosyal etkiyle, başarıyı ise zarafet ve çok yönlülükle buluşturan ilham verici bir isim” dedi.

Özdemir’in küresel arenada Türkiye’nin en güçlü seslerinden biri olduğunu ifade eden Çakmaklı, “Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki Yaşam Alanları ve Altyapı Endüstri Grubu Başkanlığı’na getirilen ilk Türk ve ilk kadın yönetici olarak bir ilke imza attı. DEİK, TÜSİAD, Endeavor ve Atlantic Council gibi dünyanın en kritik masalarında görev alan Ebru Özdemir; Limak Filarmoni Orkestrası ile kültürel diplomasi yürüten, 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' ile binlerce gencin hayaline dokunan bir vizyoner. Çok önemli bir kadın liderin bu dolu dolu hikayesini “Yüz Yüze Söyleşileri”nde dinleme şansına sahip olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

“Şampiyonlar Liginde İkinci Lig Oyuncularıyla Oynayamazsınız”

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 50 yıllık geçmişi olan şirketleriyle 10 yıldır yurt dışında da boy gösterdiklerini söyledi.

Küresel ölçekte büyük bir rekabet ortamı olduğunu söyleyen Özdemir, “Şampiyonlar liginde ikinci lig oyuncularıyla oynayamazsınız. Ortaklarımızı seçerken buna dikkat ediyoruz. Güçlü yerel ortak, gittiğiniz ülkede bürokrasiyi anlamaya, doğru kaynaklara ulaşmaya yardımcı olur. Biz kendi kültürümüzle, doğrularımızla ve değerlerimizle iş yapıyoruz ama karşı tarafa empoze etmiyoruz. İyi bir uyumlama ve yerel ortakla başarılı olunur. ‘Pasta küçük olsun,benim olsun’ değil, ‘pasta büyük olsun, oradan payım olsun’ anlayışı sürdürülebilirliği getirir” dedi.

“Küresel Belirsizliklerin Panzehiri: Adaptasyon Kabiliyeti”

Özdemir, dünya ekonomisindeki kırılganlıklara ve bölgesel gerilimlerin piyasalar üzerindeki etkisine değinerek, günümüz iş dünyasında en kritik meziyetin "esneklik" olduğunu vurguladı. Küresel gelişmelerin ve özellikle Ortadoğu eksenli belirsizliklerin enerji arz güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendiren Özdemir, “Jeopolitik krizlerin ve bölgesel çatışmaların piyasalar üzerindeki yansımasını her zaman önceden kestirmek mümkün olmayabiliyor. Örneğin, petrol fiyatlarının 100 doları aşacağını kimse tahmin etmezdi. Kriz dönemleri, doğru stratejiyle yönetildiğinde yeni fırsatları da beraberinde getirir. Bu noktada bizi ayakta tutacak olan, şartlara hızlı adapte olabilme ve esneklik yeteneğimizdir. Dünya Ekonomik Forumu’nda da bu yıl en çok bu ‘stratejik esneklik’ konusu öne çıktı” dedi.

“Başarı Formülü: İyi Bir Ekip ve Zaman Yönetimi”

İş dünyasında kadın temsilinin artmasının ekonomik bir gereklilik olduğunu belirten Özdemir, yoğun çalışma temposuna dair formülünü şu sözlerle özetledi: “Başarı, tek başına elde edilen bir sonuç değil; liyakat esasına dayalı güçlü ekipler kurabilme ve zamanı disiplinli yönetebilme becerisidir. Kadınların iş dünyasındaki titiz ve vizyoner bakış açısı çoğaldıkça, kurumsal yapılar krizlere karşı çok daha dirençli hale gelecektir.”

Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası ve Türkiye’nin Mühendis Kızları gibi projelerin önemine dikkat çekerek gerçek liderliği şu sözlerle tanımladı: “Liderlik sadece başarı elde etmek değil, o başarıyı hangi değerlerle ve nasıl elde ettiğinizdir. Asıl miras; topluma, sanata ve geleceğe kattığınız değerdir. Biz mühendislik disiplinimizi sosyal etkiyle birleştirerek bir ‘iz bırakmayı’ hedefliyoruz.”

Genç Girişimcilere Gelecek Vizyonu

Söyleşinin sonunda genç TÜGİAD üyelerine seslenen Özdemir, kariyer yolculuğunda edindiği tecrübeleri şu önemli başlıklarla sıraladı:

"Konfor alanından çıkın. Konfor alanında kaldıkça ilerleyemezsiniz. Ölçülebilir risk almakla başlayın. Bugünün dünyası çok rekabetçi ve global. Farklı dünyaları okuyabilme yeteneği sizi diğerlerinden ayırır. Farklı insanları dinlemek, herkesten öğrenmek, açık olmak sizi küresel lider yapar. Yeni şeyler denemekten, yeni insanlar tanımaktan ve öğrenmekten çekinmeyin. Kendiniz için önemli olan birini seçin, tanışın, konuşun ve öğrenin. Mücadele ortamında sizi ayakta tutan şey, kendi değerleriniz yani geldiğiniz yer. Fırtınalar gelecek, şartlar değişecek. Yere düşüp ayağa kalkmaktan çekinmeyin. Mandela'nın 'Ya kazanırım ya denemiş olurum' diye bir sözü var. Düşüp orada kalmak yok. Liderlik sadece başarı elde etmek değil, o başarıyı nasıl elde ettiğinizdir."

“Gerçek liderlik; büyürken değer üretmek, iz bırakmak”

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Aykut Çakmaklı, söyleşinin kapanışında; “Ebru Hanım, bugün bize sadece bir başarı hikayesi anlatmadı; bir duruş, bir değerler seti ve gerçek bir liderlik portresi sundu. Küresel vizyonu ve bizlere gösterdiği samimi ilgi büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Gerçek liderlik; sadece büyümek değil, büyürken değer üretmek, iz bırakmak ve geleceğe ilham olmaktır. ‘Gelecek için birlikte’ vizyonumuzla, bu ilham verici buluşmadan aldığımız güçle çok daha stratejik projelere imza atacağız” dedi.

Sürdürülebilirlik ve Sanatın Birleştirici Gücüyle Veda

Programın kapanış bölümünde, küresel iş dünyasında sürdürülebilirlik ilkeleri ve kültürel diplomasiye olan katkılarıyla tanınan Ebru Özdemir’e, bu vizyoner duruşunu simgeleyen anlamlı takdimlerde bulunuldu.

TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, TÜGİAD 40. Yıl Ormanı’nda Ebru Özdemir adına toprakla buluşan 40 fidanın sertifikasını ve günün anısına hazırlanan plaketi paylaştı.

Etkinliğin dikkat çeken bir diğer anı ise çok özel bir tablo oldu. Ebru Özdemir’e, TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Metin’in sanat galerisi bünyesindeki sanatçılar tarafından hazırlanan; hayal gücü ile liderlik disiplinini buluşturan “Küçük Prens” tablosu da hediye edildi.