Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bağdat Caddesi üzerinde yeni bir trafik düzenlemesi hayata geçirildi.

Trafiği aksatan noktaların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Gimat Gross önünde toplu taşıma araçları için duraklama cebi oluşturuldu. 28 Mart’ta başlayan yol çalışması, 4 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak 31 Mart’ta vatandaşların kullanımına sunuldu.

Toplu taşıma için özel cep oluşturuldu

Daha önce 177. Cadde’den Bağdat Caddesi’ne çıkan araçlar ile yaya üst geçidi altında duraklayan otobüs ve dolmuşlar ana arterde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Yapılan düzenleme ile özellikle toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirme işlemlerini ana yolu kapatmadan gerçekleştirmesi sağlandı.

Yeni oluşturulan katılım cebi sayesinde otobüs ve dolmuşlar, şerit işgal etmeden güvenli şekilde duraklama yapabilecek.

Trafik akışı hızlandı

Uygulama ile özellikle sabah ve akşam saatlerindeki yoğunlukta trafik akış hızının arttığı belirtilirken, sürücülerin ve yolcuların daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, benzer düzenlemelerin trafik yoğunluğunun yüksek olduğu diğer noktalarda da devam edeceğini bildirdi.