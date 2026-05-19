Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılının Şubat ayında başlatılan programın üniversite öğrencilerine mesleki deneyim ve gelir imkânı sunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 930 bin başvuru alınırken, 220 bine yakın genç programdan yararlandı. Şubat 2025 – Nisan 2026 döneminde ise gençlere 10 milyar TL’nin üzerinde harçlık ödemesi yapıldı.

81 ilde 127 üniversite ile iş birliği yürütülen programın gençlerin kariyer gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlere yönelik projelerin devam edeceğini vurgulayarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı.

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 19, 2026