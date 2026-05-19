Edinilen bilgilere göre olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’nde başladı. Yaklaşık bir yıl önce çalıştığı kasap ve lokantaya giden M.Ö., yanında bulunan tabancayla iş yeri sahibi S.P. ile çalışan A.E.’ye ateş açtı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan daha sonra beyaz renkli otomobiliyle kaçarak Yeniköy Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü G.S.’yi silahla vurarak öldürdü. Kanlı saldırılarını sürdüren zanlı, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde eski eşi A.Ö.’ye de kurşun yağdırdı. A.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaçış güzergahında motosikletli A.K.’yi şarampole yuvarlayan zanlı, Karakütük Mahallesi’nde çobanlık yapan Y.O.’yu da silahla vurarak öldürdü. Olaylarda toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Helikopter destekli aramalarda zanlının kullandığı araç Karakütük Mahallesi kırsalında terk edilmiş halde bulundu.

İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ!

İz sürme çalışmaları sonucu Çokak mevkiindeki bir evde saklandığı belirlenen M.Ö., jandarma ekiplerinin operasyonu sırasında yakalanacağını anlayınca cinayetlerde kullandığı silahla intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.