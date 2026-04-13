Gercüş Koçak Ortaokulu’nda 7 yıldır görev yapan Türkçe Öğretmeni Ayşegül Yıldırım'dan hafta sonundan bu yana haber alamayan meslektaşları ve yakınları, durumu endişe ile takip etti. Yıldırım’ın bugün göreve gelmemesi ve telefonlarına da yanıt vermemesi üzerine şüpheler arttı.

Bunun üzerine arkadaşları sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasının ardından içeri giren ekipler, Ayşegül Yıldırım’ın yerde hareketsiz şekilde yattığını belirledi. Yapılan incelemede Yıldırım’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.