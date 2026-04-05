Olay, sabah saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki Siirt Belediyesi Kadınlar Yüzme Havuzu önünde meydana geldi. Kaldırımın büyük bir gürültüyle çöktüğünü fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kaldırımın altındaki toprağın boşalması sonucu çökmenin meydana geldiği tespit edildi.

Ekipler, olası bir kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Kaldırımın onarılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.