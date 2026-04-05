Olay, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi’nde meydana geldi. M.E. (43) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen korkulukları aşan araç, Akarca Deresi’ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dereye inen itfaiye eri, araçta sıkışan sürücüye ilk müdahale olarak kalp masajı yaptı. Ardından merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan M.E., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıca olay yeri dron ile de havadan görüntülendi.