Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre;

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Şankazan, soruşturmanın Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak süreci yakından izlediklerini ifade etti.

HUKUKİ ZEMİN VURGUSU

Açıklamasında sürecin hukuki çerçevede ilerlediğine dikkat çeken Şankazan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret etti. Şankazan, yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda soruşturmanın hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

KAMU KAYNAKLARI ÖNCELİĞİMİZDİR

Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hassasiyetlerini dile getiren Şankazan, şeffaflık ve hesap verebilirliğin temel öncelikleri olduğunu vurguladı. Açıklamada, kamu hakkının korunmasının önemine dikkat çekilerek, bu kapsamda yürütülen tüm inceleme ve soruşturmaların takipçisi olunacağı ifade edildi.

“HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAZ”

Şankazan, açıklamasında dikkat çeken ifadeler de kullandı. Olası bir usulsüzlük durumunda gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini belirten Şankazan, “Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Eğer ortada bir usulsüzlük varsa bunun hukuk önünde hesabının sorulması en doğal ve gerekli süreçtir” dedi.

ADALET VE SORUMLULUK MESAJI

AK Parti teşkilatı olarak kamu kaynaklarını koruma ve adaletin yanında durma kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade eden Şankazan, Etimesgut halkının menfaatleri doğrultusunda sürecin tüm yönleriyle takip edileceğini belirtti.