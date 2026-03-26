Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin diplomatik misyonlarının faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı. Büyükelçilikte görev yapan personelle de görüşen Kurtulmuş, çalışanlara başarı dileklerini iletti.

Kurtulmuş paylaşımında, “Romanya’daki resmi temaslarımız kapsamında Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Romanya İlişkileri Güçleniyor

Türkiye ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkiler son yıllarda artan temaslarla güçlenmeye devam ederken, gerçekleştirilen ziyaretlerin iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Kurtulmuş’un temaslarının, başta siyasi ve ekonomik ilişkiler olmak üzere birçok alanda yeni iş birliklerinin önünü açabileceği değerlendiriliyor.

