Çankaya’da çocukların fikirlerini özgürce ifade edebileceği ve karar alma süreçlerine katılabileceği önemli bir adım atılıyor. Çankaya Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Çankaya Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi kuruluyor.

9 ile 17 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olacak meclis sayesinde, genç bireylerin yaşadıkları kentle ilgili düşüncelerini paylaşmaları ve çözüm üretme süreçlerine dahil olmaları amaçlanıyor.

“Çocuklar geleceği şekillendirecek”

Yapılan çağrıda, çocukların birlikte düşünmeye, üretmeye ve Çankaya’nın geleceğinde aktif rol almaya davet edildiği vurgulandı. Proje ile çocukların demokratik katılım bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Başvurular 28 Mart’ta

Başvuruların 28 Mart 2026 tarihinde Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu’nda alınacağı belirtilirken, adayların başvuru için paylaşılan QR kodu kullanmaları gerektiği ifade edildi.