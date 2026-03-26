Sezon başından bu yana sadece 4 takım teknik direktör değişikliğine gitmeyerek istikrarını korudu. Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Sipay Bodrum FK, ligde aynı teknik direktörle yoluna devam eden ekipler oldu.

Lider konumda bulunan Erzurumspor FK’de Serkan Özbalta, üçüncü sıradaki Esenler Erokspor’da Osman Özköylü, beşinci sıradaki Sipay Bodrum FK’de Burhan Eşer ve yedinci sırada yer alan Bandırmaspor’da Mustafa Gürsel sezon başından beri görevini sürdürüyor. Öte yandan Mustafa Gürsel ve Osman Özköylü’nün görevlerine geçen sezondan bu yana devam etmesi istikrar açısından öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Bazı Takımlarda 4 Teknik Direktör Değişti

Ligde teknik direktör sirkülasyonunun en yoğun yaşandığı takımlar da dikkat çekiyor. Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor, Boluspor ve Sakaryaspor’da sezon içinde 4 farklı teknik direktör görev aldı.

Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Özbelsan Sivasspor, Serikspor ve SMS Grup Sarıyer’de ise 3 farklı teknik adam görev yaparken; Adana Demirspor, Pendikspor, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Vanspor ve İstanbulspor’da ise iki teknik direktör görev aldı.

Bir Sezonda İki Takım Çalıştıran Teknik Direktörler

2025-2026 sezonunda bazı teknik direktörler birden fazla takımda görev alarak öne çıktı. Toplam 7 teknik adam sezon içinde iki farklı kulüpte çalıştı.

Mehmet Altıparmak, Amed Sportif Faaliyetler ve Sivasspor’da görev alırken; Hakan Kutlu Vanspor ve Sakaryaspor’u çalıştırdı. Çağdaş Çavuş ise Iğdır FK ve Çorum FK’de görev yaptı.

Sinan Kaloğlu, sezon başında Amed Sportif Faaliyetler’de görev aldıktan sonra Pendikspor’un başına geçti. Uğur Uçar ise Pendikspor’un ardından Çorum FK’de görevine devam etti. Osman Zeki Korkmaz Sivasspor’dan sonra Vanspor’un başına geçerken, Mustafa Dalcı da Manisa FK’den sonra Sakaryaspor’da görev aldı.

Teknik Direktör Değişiklikleri Başarıyı Etkiliyor

Trendyol 1. Lig’de yaşanan bu yoğun teknik direktör değişiklikleri, takımların performansına doğrudan etki ediyor. İstikrar yakalayan ekiplerin üst sıralarda yer alması, teknik direktör sürekliliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sezonun geri kalan bölümünde takımların nasıl bir performans sergileyeceği ve teknik direktör değişikliklerinin sonuçlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.