Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"MHP'YE SIZAN AJAN!"

Yönter’in istifası, gün içinde X hesabından yaptığı sert paylaşımların ardından geldi. Yönter, isim vermeden hedef aldığı bir kişi için, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz… Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı. Aynı gün yaptığı bir başka paylaşımda ise, “Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı” sözleriyle dikkat çekti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ!

Söz konusu paylaşımlardan kısa süre sonra Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.

İddialar ve kulis bilgileri de gelişmelerin ardından gündeme geldi. Gazeteci Muhammed Vefa, paylaşımların, firari gazeteci Cevheri Güven’e bilgi sızdırıldığı iddiasına dayandığını öne sürdü. Vefa, MHP içinde bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığı ve bu kişinin genel merkeze yakın bir isim olduğunun konuşulduğunu belirtti.

Öte yandan gazeteci Ersin Eroğlu, Yönter’in sert ifadelerinin adresinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Eyyup Yıldız olduğunu iddia etti.

Yıldız ise aynı gün yaptığı paylaşımda, “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler MHP kulislerinde geniş yankı uyandırırken, istifanın perde arkasına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.