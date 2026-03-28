Ankara’da eğitim veren köklü okullardan Ankara Fen Lisesi, bu yıl büyük bir başarıya imza attı. Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarına göre tüm puan türlerinde Türkiye birincisi olan öğrenci Çağan Efe Eren, hem okulunun hem de Çankaya’nın gururu oldu.

Elde ettiği dereceyle dikkat çeken Eren, başarısıyla hem okulunu hem de Çankaya’yı gururlandırdı. Disiplinli çalışması ve azmiyle öne çıkan öğrencinin başarısı, eğitim çevrelerinde takdirle karşılandı.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin başarısından dolayı tebrik edildiği belirtilerek, yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlere teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, Çağan Efe Eren’e eğitim hayatı boyunca başarı dilekleri iletildi.

Başkentte eğitim alan bir öğrencinin Türkiye genelinde zirveye yerleşmesi, hem ilçe hem de eğitim camiası açısından önemli bir gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor.