Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) mensubu sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından kapalı tutulmasını protesto etti.

Akşam namazı sonrası Kocatepe Camisi'nin avlusunda toplanan binlerce kişi, buradan sloganlar ve tekbirler eşliğinde Sıhhiye Meydanı'na yürüyüş yaptı.

ANFİDAP Sözcüsü Özkan Ünal, basın açıklamasında, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın 60 yıldan bu yana ilk defa ramazan ve bayramda kapalı olduğunu söyledi.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı işgal edip yok etmek istediğini belirten Ünal, 'Uzun yıllardır Mescid-i Aksa'nın altında tüneller kazarak yürüttükleri sinsi planları artık yeryüzünde uygulamak istiyorlar.' dedi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yeniden özgür olacağına inandıklarını ifade eden Ünal, 'Aksa Tufanı, adını Mescid-i Aksa'dan alan kutlu bir direniş hamlesiydi. Gazze'nin 70 bin şehidi, Mescid-i Aksa için can verdi. Siyonistler, Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmak için soykırım yapıyor. Bütün kavga Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinden yürüyor. Şimdi bize düşen, şehitlerin emaneti Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaktır.' diye konuştu.

İsrail'in, Orta Doğu'daki saldırılarının Filistin'de yaşananlardan bağımsız olmadığını dile getiren Ünal, 'Gazze unutulsun, Mescid-i Aksa kimsenin aklına gelmesin istiyorlar. Müslümanlar bölgemizde yakılan fitne ateşinden uzak durmalıdır. İslam ülkeleri tek yumruk olup Siyonizme karşı olmalıdır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız.' açıklamasını yaptı.

Filistin ve Mescid-i Aksa için yapılan duanın ardından eylem sona erdi.