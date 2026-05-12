Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye için önemli bir güç olduğunu belirterek, Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türklerin ekonomik, kültürel ve diplomatik katkılarına dikkat çekti.

Erdoğan, “İster ülkemizde isterse yurt dışında yaşasın bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz. Gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyon insanımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“CHP Yönetimi Yanlışı Daha Büyük Yanlışla Örtmeye Çalışıyor”

Konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunun 25’inci yılına da değinen Erdoğan, partisinin hizmet ve eser siyasetiyle yoluna devam edeceğini söyledi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır” dedi.

Erdoğan ayrıca siyasette nezaket ve centilmenlik çağrısı yaparak, “Meyhane jargonuyla siyaset yapılmaz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’ye Yeni Katılımlar

Toplantının ardından AK Parti’ye katılan isimlere rozet takıldı. Burcu Köksal, Veysel Topçu ve bazı belediye meclis üyeleri AK Parti saflarına katıldı.

Burcu Köksal yaptığı konuşmada, “Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim” dedi.

Erdoğan Kazakistan’a Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kasım Cömert Tokayev’in davetiyle Kazakistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceğini de açıkladı.

Erdoğan, Astana’da Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacağını, ardından Türk Devletleri Teşkilatı’nın gayriresmi zirvesi için Türkistan şehrine geçeceğini söyledi.