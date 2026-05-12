Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burcu Köksal’ın “Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim” sözlerinin milletin vicdanında karşılık bulan güçlü bir duruş olduğunu ifade etti.

Göktaş paylaşımında, Türk milletinin ailesine sahip çıkanları, toplumsal değerlerle kavga etmeyenleri ve ortak hafızaya saygı duyanları her zaman desteklediğini vurguladı.

Memleketi Afyonkarahisar’da Burcu Köksal’ın önemli çalışmalara imza atacağına inandığını belirten Göktaş, “Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Burcu Köksal’a “Teşkilatımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” sözleriyle seslenen Bakan Göktaş’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.