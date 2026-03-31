MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, konuşmasının büyük bölümünü ABD-İsrail ve İran savaşına ayırdı ve bugün yaşanan olayları siyonist barbarlık olarak nitelendirdi. İsrai’in saldırgan politikalarıyla bölgeyi adeta cehenneme çevirdiğini söyleyen Bahçeli "İsrail, bölgenin huzuru için tehdittir. Ortadoğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır. Türkiye'nin küresel düzen için bir umuttur. 100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa, yine yırtarız. Yedi düveli yine dize getiririz." ifadelerini kullandı.

"TRUMP’IN SAHTE BİR ZAFERİ”

Devlete Bahçeli ABD Başkanı Trump’ın savaşları bitirmek için iktidara geldiğini, ancak kapanmayacak yaralar açtığını ifade ederek” Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendi ülkesi dahil birçok ülkedeki savaş karşıtı protestoları dikkate alarak Netanyahu'yu ve İsrail'i sınırlandırması zorunluluk halini almıştır. Savaşları bitireceğim diyerek iktidara gelen Trump, bu savaşla kapanmayacak bir yara ve tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Trump, 340 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'ni 10 milyonluk İsrail'in kan emici Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takmış ve tüm bölgeyi felakete sürüklemiştir. Şimdi de savaşı sahte bir zafer ilanıyla bitirmenin arayışı içindedir. Böyle bir Amerika'nın büyük Amerika olamayacağı açıktır. Böyle bir Amerika'nın dünya barışı, düzeni, istikrarı ve refahı vadetmediği ortadadır. Ortaya çıkan bu çarpık düzenin sahiplerinin yaşattıklarını bir gün mutlaka kendilerinin de yaşayacakları beklenen bir durumdur.” diye konuştu.

CHP’YE AĞIR ELEŞTİRİ

Bahçeli, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve çözüm sürecine ilişkin de şu mesajları verdi:

“(CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalları) Şehrin emini olması gerekenler, yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır. Çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiç kimse dokunulmaz değildir. Hukukun üstünlüğü esastır ve sonuna kadar üzerine gidilmesi kaçınılmazdır.

Açıkça ifade etmek isterim ki; Türkiye’nin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her söylem, her eylem, her kışkırtma; doğrudan doğruya milli güvenliğimizi hedef almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, muhalefetin günübirlik polemikleriyle, ucuz siyasi hesaplarla, sığ tartışmalarla, sorumsuz açıklamalarla yönetilebilecek bir ülke değildir.

“VİCDANI RAHATSIZ EDİYOR”

Hele hele böylesine hassas bir dönemde; devletin yanında durmak yerine karşısında saf tutan, milli meselelerde dış mihrakların aklıyla konuşanların millet vicdanında karşılığı olmayacaktır. Her geçen gün yeni bir skandal habere konu olan CHP’li belediyeler, maşeri vicdanı rahatsız etmektedir. Bir biri ardına ortaya saçılan rüşvet, irtikâp iddiaları hukuki bir mesele olmaktan çıkmış, siyasi yozlaşmanın CHP’nin her kademesine sirayet ettiğinin açık bir göstergesi haline gelmiştir.

“CHP EROZYONA UĞRADI

Bu vahim tablo, kök salmış bir çarpık zihniyetin, çürümüş bir siyasi anlayışın ve yozlaşmış bir yönetim yapısının CHP’ye egemen olduğu izlenimi vermektedir. Şehrin emini olması gerekenler ne hazindir ki emanete hıyanet etmiş yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır. Görünen o ki Atatürk’ün partisi CHP’nin siyasal ve toplumsal ahlak anlayışı değişmiş, erozyona uğramıştır. İltimas, yolsuzluk ve bunlarla iç içe geçmiş çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiç kimse dokunulmaz, hiçbir makam sorumsuzluk zırhı değildir. Hukukun üstünlüğü esastır ve bu tür iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmesi, sorumluların hesap vermesi kaçınılmazdır.