İşsizlik ve İstihdam Rakamları

İşsiz sayısı: Şubat ayında 2 milyon 981 bin kişi olarak ölçüldü; bir önceki aya göre 133 bin kişi arttı .

İşsizlik oranı: Erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,6.

İstihdam: Toplam istihdam edilen sayısı 32 milyon 158 bin kişi oldu; aylık bazda 153 bin kişi artış görüldü.

İstihdam oranı: Genel olarak yüzde 48,2; erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda yüzde 31,1.

Genel olarak yüzde 48,2; erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda yüzde 31,1. İşgücü: 35 milyon 139 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 52,6. Erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2.

Genç Nüfusta İşsizlik Endişe Verici

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 15,8 ile dikkat çekiyor. Bu oran erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak kaydedildi.

Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü

Ortalama haftalık fiili çalışma süresi Şubat ayında 42,5 saat olarak sabit kaldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 29,9.

İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6.

TÜİK’in verileri, özellikle genç nüfustaki işsizlik artışı ve kadın istihdamının düşük seviyelerde kalmasının ekonomide dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.