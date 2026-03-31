İşsizlik ve İstihdam Rakamları
- İşsiz sayısı: Şubat ayında 2 milyon 981 bin kişi olarak ölçüldü; bir önceki aya göre 133 bin kişi arttı.
- İşsizlik oranı: Erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,6.
- İstihdam: Toplam istihdam edilen sayısı 32 milyon 158 bin kişi oldu; aylık bazda 153 bin kişi artış görüldü.
- İstihdam oranı: Genel olarak yüzde 48,2; erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda yüzde 31,1.
- İşgücü: 35 milyon 139 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 52,6. Erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2.
Genç Nüfusta İşsizlik Endişe Verici
15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 15,8 ile dikkat çekiyor. Bu oran erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak kaydedildi.
Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü
- Ortalama haftalık fiili çalışma süresi Şubat ayında 42,5 saat olarak sabit kaldı.
- Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 29,9.
- İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6.
TÜİK’in verileri, özellikle genç nüfustaki işsizlik artışı ve kadın istihdamının düşük seviyelerde kalmasının ekonomide dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Kaynak: DHA