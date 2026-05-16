Çalışanlara sağlanan yemek kartı ve nakit yemek yardımlarında günlük sigorta primi istisna tutarı yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte günlük prim istisnası 300 TL olarak uygulanacak.

Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklik kapsamında işverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek desteğinde daha yüksek tutarlar prime esas kazanç dışında tutulabilecek. Böylece hem çalışanların aldığı yemek yardımlarının artması hem de işverenlerin maliyet yükünün hafiflemesi hedefleniyor.

Uzmanlar, yeni uygulamanın özellikle yemek kartı kullanan çalışanlar açısından önemli bir avantaj sağlayacağını belirtirken, düzenlemenin işverenlerin yemek desteği politikalarında da değişikliğe yol açabileceği değerlendiriliyor.

Yeni tutarın kısa süre içinde uygulamaya alınması bekleniyor.