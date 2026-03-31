Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Cumhuriyet’in yüz yıllık geçmişine yönelik “narkoz” benzetmesi kamuoyunda tartışma yaratırken, sendikalardan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, söz konusu ifadelerin tarihsel gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, Cumhuriyet’in bir asırlık sürecinin mücadele, reform ve toplumsal kazanımlarla şekillendiğinin altını çizdi.



“CUMHURİYET TARİHİNE AÇIK BİR SAYGISIZLIK”

Çakmak, açıklamasında Ali Yalçın’ın ifadelerini doğrudan eleştirerek, “Ali Yalçın’ın ‘100 yıllık narkoz’ ifadesi, Cumhuriyet tarihine açık bir saygısızlıktır.” dedi. Cumhuriyet’in yüz yıllık geçmişinin küçümsenemeyeceğini belirten Çakmak, bu söylemin toplumsal hafızayı ve tarihsel birikimi yok saydığını dile getirdi.

“BİR ASIR, UYUTULMUŞ DEĞİL; MÜCADELE VE KAZANIM SÜRECİDİR”

Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne geçen sürecin büyük dönüşümler içerdiğini vurgulayan Çakmak, “Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne geçen bir asır; uyutulmuş bir dönem değil, büyük reformların, kazanımların ve halkın emeğiyle şekillenen bir gelişim sürecidir.” ifadelerini kullandı. Çakmak, eğitimden sağlığa, hukuktan kadın haklarına kadar birçok alanda elde edilen ilerlemelerin görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“DEVRİMLERİ YOK SAYMAK ANLAMINA GELİR”

“Narkoz” benzetmesinin Cumhuriyet’in temel değerlerini hedef aldığını ifade eden Çakmak, “Bu süreci ‘narkoz’ olarak nitelendirmek; eğitimden sağlığa, hukuktan kadın haklarına kadar hayata geçirilen devrimleri yok saymak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini küçümsemek anlamına gelir.” dedi. Bu tür söylemlerin toplumsal birlik ve tarih bilinci açısından da risk taşıdığına dikkat çekti.

