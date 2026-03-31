Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği “Pembe Ay” dolunayı, 1 Nisan akşamı izlenebilecek. Baharın gelişini simgeleyen bu özel doğa olayı, Türkiye’nin birçok noktasından olduğu gibi Ankara’da da çıplak gözle gözlemlenebilecek.

Pembe Ay Nedir?

“Pembe Ay” adı, Ay’ın renginden değil, ilkbaharda açan pembe phlox çiçeklerinden geliyor. Bu nedenle dolunay çoğu zaman klasik parlak sarı-beyaz tonlarında görülüyor. İsim, doğanın uyanışını ve baharın gelişini simgeliyor.

Pembe Ay Ne Anlama Gelir?

Pembe Ay, geleneksel olarak yenilenme, tazelenme ve baharın başlangıcı ile ilişkilendiriliyor. Özellikle eski tarım toplumlarında ekim sezonunun habercisi olarak kabul ediliyor.

Ankara’da Pembe Ay Nereden İzlenir?

Uzmanlara göre, ışık kirliliğinden uzak noktalar tercih edildiğinde çok daha net bir gözlem yapılabiliyor. Ankara’da Pembe Ay’ı izlemek için öne çıkan yerler:

Atatürk Orman Çiftliği

Mogan Gölü

Eymir Gölü

Seğmenler Parkı

Elmadağ

Bu alanlar, şehir merkezine göre daha az ışık kirliliği sunduğu için gökyüzü gözlemi açısından avantaj sağlıyor.

En iyi gözlem saatleri: Gün batımından sonraki ilk saatler

Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak olan Pembe Ay, doğa ve astronomi tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.