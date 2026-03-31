Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 06 BV 9608 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan D.K. (13) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorlardan alınan bilgilere göre D.K.’nın beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü M.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, feci kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yetkililerden Uyarı

Uzmanlar, özellikle şehir içi yollarda hem sürücülerin hem de yayaların daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, benzer kazaların önüne geçilmesi için trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.