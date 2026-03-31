ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim nedeniyle jet yakıtı tedarikinde sorun yaşayan ülkelere sert tepki gösterdi. Trump, özellikle İngiltere’yi hedef alarak, müttefiklerin ABD’yi yalnız bıraktığını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, jet yakıtı temin edemeyen ülkelere iki seçenek sunduğunu belirterek, “ABD’den satın alın, bizde bol miktarda var ya da biraz cesaret gösterip gidin ve kendi petrolünüzü alın” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik operasyonlara katılmayan ülkeleri eleştiren Trump, müttefiklerin ABD’nin yanında yer almadığını vurguladı. Trump, “Artık kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek. ABD her zaman yardım etmek için orada olmayacak” dedi.

İran’ın büyük ölçüde zayıflatıldığını öne süren Trump, “Zor kısım bitti” diyerek, ülkelerin enerji ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılaması gerektiğini dile getirdi.